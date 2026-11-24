Palu'da 24 Kasım programına sürpriz konser:

Elazığ’ın Palu ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı, planlanan resmi tören akışının dışında gerçekleşen bir müzik sürpriziyle renklendi. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan Anadolu Vokal Grubu, Palu İlkokulu Konferans Salonu’nda sahne alarak öğretmenlere ve ilçe protokolüne unutulmaz anlar yaşattı.

Konser, dinleyicilere duygusal anlar yaşatacak seçkiden oluşan repertuvar ile gerçekleştirildi. Sahnedeki performans, başta Palu Kaymakamı Fatih Çevik ve Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu olmak üzere salondaki tüm öğretmenlerin yoğun beğenisini topladı.

öğretmenlerin tepkisi ve teşekkürler:

Sınıf Öğretmeni Murat Demir, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenler Günü’nde öğretmen arkadaşlarımızla o anlamlı günde çok güzel bir vakit geçirdik. Tabii buna vesile olan Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günümüze gerçekten büyük değer kattılar" ifadelerini kullandı. Demir, konservatuvar öğrencilerinin bir kısmının geleceğin öğretmenleri olduğuna dikkat çekerek, herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Murat İlkokulu Öğretmeni Yeşim Bakırcı ise günün anlamına vurgu yaparak, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği ve Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde, aziz hatırasına ve eğitime adanmış ömrüne saygı ve minnetimizi sunmak üzere bir araya geldik. Burada konservatuvar öğrencilerinin sürpriz müzik gösterilerini çok beğendik. Kendilerine çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız" dedi.

öğrencilerin duyguları ve programın kapanışı:

Sürpriz dinletiyi gerçekleştiren Anadolu Vokal Grubu üyelerinden Hatice Merve Akgün, öğretmenleri mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bugün ekip arkadaşlarımla, okul arkadaşlarımla birlikte bu anlamlı günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak için Palu Murat İlkokulu’na geldik. Öğretmenlerimiz bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel bir programdı. Onlara bir sürpriz dinletisi yaptık. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Program, günün anısına tüm öğretmenlere karanfil dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Etkinlik, hem resmi törenin ciddiyetini korudu hem de müzikle örülen sürpriz katılım sayesinde duygusal ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

PALU İLKOKULU KONFERANS SALONU'NDA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ