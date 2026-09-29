İnegöl'de oyun sırasında merdiven boşluğuna düşen çocuk yaralandı

olayın oluşu:

Olay, 16.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Defne Sokak adresindeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan 12 yaşındaki İlyas Y., merdiven korumalıkları üzerinden kayarken bir anlık dikkatsizlik sonucu 3. kattaki merdiven boşluğuna düştü.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşme sonucu yaralanan çocuk için çevredeki vatandaşlar müdahale etti ve sağlık ekiplerine haber verildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntıları belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK APARTMANIN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEREK YARALANDI.