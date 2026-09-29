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Marmara Adalar başkanının AK Parti'ye katılması Balıkesir'de yönetimi güçlendirdi

Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim ettiği rozetle AK Parti'ye katıldı; ildeki AK Parti belediye sayısı 5 oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Merve Çelik

Marmara Adalar başkanının AK Parti'ye katılması Balıkesir'de yönetimi güçlendirdi

Aydın Dinçer'in rozet töreni ve katılımı:

Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, AK Parti 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında partisinin saflarına katıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen rozet, Dinçer'in resmî geçişini simgeledi.

Balıkesir'deki etkisi:

Bu katılımla birlikte ilde AK Parti yönetimindeki ilçe belediyesi sayısı 5'e yükseldi. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir geçişin hem il hem de ilçe için hayırlı olmasını dilediğini açıkladı. Yerel yönetimler açısından böyle transferlerin seçmen tabanına ve parti dengelerine kısa vadede etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

Toplantıda kimler katıldı:

Toplantide sadece Dinçer değil, farklı partilerden seçilmiş başka belediye başkanları da AK Parti'ye katıldı. CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den gelen toplam sekiz başkanın rozetleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Söz konusu başkanlar arasında Tekirdağ Çerkezköy, İzmir Çiğli, Antalya Elmalı, Erzurum Şenkaya, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş Türkoğlu, Elazığ Palu ve Sivas Koyulhisar belediye başkanları yer aldı.

Toplantı, parti içi birlik görüntüsünün yanı sıra yerel düzeydeki yönetimlerin yeniden şekillenmesine işaret eden bir süreç olarak kayda geçti.

MARMARA ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER, AK PARTİ’YE KATILDI

MARMARA ADALAR BELEDİYE BAŞKANI DİNÇER, AK PARTİ’YE KATILDI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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