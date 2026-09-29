Dört çocuğun hayatını kaybettiği kazada sanığın tahliye talebi sürdü

Kaza ve ölümler:

Mersin Akdeniz ilçesi Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda 2 Şubat saat 20.45 civarında meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametinde seyreden psikolog M.K. (25) yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip, sollama girişimi sırasında kontrolden çıkarak orta refüjde karşıya geçmeyi bekleyen yayaların arasına daldı. Kaza sonucu kuzenler Nejla Öztürk (16) ve Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olay yerinde yaşamını yitirdi. İkiz kardeş Büşra Güney (15) kaldırıldığı hastanede 18 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda ayrıca Burkan Acar ve Yunus Bagı yaralandı; sürücü M.K. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Olayın teknik bulguları ve bilirkişi raporu:

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, M.K.'nin "asli kusurlu" olduğu, refüjde bekleyen yayaların ise "kusursuz" bulunduğu belirtildi. Raporda, söz konusu kara yolunda hız sınırının 50 kilometre/saat olduğu; sanığın kavşağa yaklaşık 149 kilometre/saat hızla girdiğinin tespit edildiği ve aracın kaldırım köşesi ile ışık direğine çarpıp yayalara ulaştığı ifade edildi. İddianame Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi; sanık hakkında "birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tanık ve aile beyanları:

Duruşmada dinlenen tanık E.K., olay günü otobüsten indikten sonra orta refüjde beklediğini anlatarak, "Kızlar kendi aralarında şakalaşıyordu. Ben yıllardır orada yaşıyorum, bu kadar hızlı gelen bir araba görmedim. Arabanın gelirken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini fark ettim. Bir sol, bir sağ yaptı, ardından kaza yaşandı. Orada şok geçirdim, yere düştüm. Kafamın arka kısmına bir şey geldi. O anın şokuyla hemen kalkıp karşıya geçtim. Kimseyi ayakta görmediğim için korkmuştum. Yolda bir tır vardı ancak tırın arabayı sıkıştırması gibi bir durum yoktu" dedi.

İkiz kardeşlerin babası Mahmut Güney ise aracın çok hızlı geldiğini belirterek, "O kadar süratli geldi ki, ışıklandırmayı geçip orta refüje çarptığı anda 200 kilogramlık kaldırım taşını sökerek elektrik direğine, ardından çocuklara çarptı" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanığın savunması ve mahkeme kararı:

Tutuklu sanık M.K. duruşmada savunma yaparak, "Tır beni sıkıştırdı, benim şeridimi ihlal etti, kamerada açıkça görünüyor. Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez, ben de istemedim. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Kaçma gibi bir durumum yok. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyada eksik hususlar bulunduğunu belirleyerek bu eksikliklerin giderilmesine hükmetti ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

MERSİN’DE KULLANDIĞI CİPİN REFÜJDE KARŞIYA GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN YAYALARA ÇARPMASI SONUCU İKİZ KARDEŞLER İLE İKİ KUZENİN HAYATINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.