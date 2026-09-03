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Çubuk'ta turşu coşkusu festivalin ilk günü renkli anlara ev sahipliği yaptı

18. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin ilk gününde yarışmalar, konserler ve stantlar yoğun ilgi gördü; ziyaretçiler farklı şehir ve ülkelerden geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çubuk'ta turşu coşkusu festivalin ilk günü renkli anlara ev sahipliği yaptı

çubuk'ta turşu festivali ilk günden ilgi gördü

18. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali, ilk gününde düzenlenen yarışmalar, eğlenceler ve stantlarla renkli görüntülere sahne oldu. Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen etkinlik, turşunun ve yerel kültürün ön plana çıktığı bir buluşma alanı olarak öne çıktı.

yarışmalar ve katılımcılar:

Festivalin ilk gününde turşu kurma, yeme ve içme yarışması düzenlendi. Yarışmada Türk vatandaşların yanı sıra 8 farklı ülkeden gelen katılımcılar yer aldı; toplam katılımcı sayısı ise 12 olarak kaydedildi. Yarışmanın ardından katılımcılar oyun havası oynayarak günün coşkusunu artırdı.

Yarışı birincilikle tamamlayan Gaziantepli Seydi Hurşit, "Gaziantep’ten katıldım festivali merak ettiğimiz için geldik. Geçen sene görmüştüm, çok merak ettim bizde geldik katıldık ve birinci olduk. Gelmeden de önce yurtta denemeler yaptım. Kendimi birkaç defa denedim. Buraya gelmeden öncede turşu yapımı izledim. Ödülümüz olan turşuda verildi. Festival harika. Okullar açılmadan önce de çok güzel oldu. Denemek isteyen herkesi bekleriz" ifadelerini kullandı.

stantlar ve ziyaretçi hareketliliği:

Stantlara yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, ikramlarla Çubuk turşusunun ve suyunun tadına bakma imkanı buldu. Etkinlik alanına farklı şehirlerden ve yabancı misafirlerin gelmesi dikkat çekti; katılımcılar konser ve programlara katılmak için dört günlük bir plan yaptıklarını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ziyaretçi rekoru hedeflediklerini vurgulayarak, "Tüm ülkemizi, Ankara’mızı, ilçemizdeki uluslararası kültür ve turşu festivalimizin coşkusuna ve Çubuk lezzetlerini, Çubuk Turşumuzun tadlarını, ülkemizin kıymetli yerlerinin tadlarını burada almaya, 4 gün boyunca da anı biriktirmeye, burada hikaye oluşturmaya herkesi davet ediyoruz" dedi.

Ziyaretçiler de festivalden memnuniyetlerini dile getirdi. Şükran Eker, "30 sene Ankara’da yaşadım ilk defa festivale geldim. Turşuların tadı başka güzel. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Tekrarı her zaman olsun isterim" derken, İstanbul'dan gelen Okan İşçi, "Festival için İstanbul’dan geldik. Bu yıl ikinci sene oluyor, diğer sene de gelmiştik. Çok kapsamlı bir festival. Programları olsun yurt dışından gelen ekipler olsun, özellikle konserleri çok güzel hepsine katılmayı düşünüyoruz. Festivalin 4 günü için de plan yaptık ona göre iznimizi aldık. Son güne kadar buradayız" şeklinde konuştu.

Stant sahiplerinden Hasan Hüseyin Benli, katılımın bu yıl daha yoğun olduğunu belirterek, "Çok güzel festivale katılım. Bu sene daha bir yoğunluk var. Açılış olmadığı halde muhteşem bir kalabalık var. Çubuk’un altını turşu. Yeşil altın diyoruz biz buna, Tüm Türkiye’yi festivalimize bekliyoruz" dedi.

Festivalde yarışmaların devam edeceği ve konserlerin yapılacağı, etkinliğin Pazar gününe kadar sürmesi planlandığı bildirildi.

Çubuk’ta Turşu Festivali, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu

Çubuk’ta Turşu Festivali, ilk gününde renkli görüntülere sahne oldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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