kınık höyük kazılarını yerinde inceleyen vali akmeşe çalışmaları değerlendirdi

kınık höyük sahasında yerinde inceleme

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Altunhisar ilçesindeki Kınık Höyük arkeolojik kazı alanını ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette kazı heyetinin yürüttüğü çalışmaların son durumu takip edildi ve saha organizasyonu gözden geçirildi.

kazı başkanları çalışmaların durumunu anlattı:

Kazı Başkanı Marina Pucci ile Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Burak Yolaçan, Vali Akmeşe'ye sahadaki çalışmalar, yürütülen kazı yöntemleri ve çalışma takvimi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Heyet, araştırma sürecinde karşılaşılan bulgular ve bunların bilimsel değerlendirme aşamaları üzerinde durdu.

buluntuların korunması ve belgelenmesi üzerinde duruldu:

İncelemelerin ardından Vali Akmeşe, Kınık Höyük Kazı Evini ziyaret ederek kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların incelenmesi, belgelenmesi, korunması ve bilimsel olarak değerlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Ziyarette buluntuların kayıt altına alınması ve konservasyon süreçlerinin önemi vurgulandı.

Ziyarete Vali Yardımcısı Soner Divli, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer ile Müze Müdürü Yakup Ünlüler de katıldı. Vali Akmeşe, Niğde’nin köklü geçmişinin gün yüzüne çıkarılması ve kültürel mirasın bilim dünyasına kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalardan dolayı kazı heyetine teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

VALİ AKMEŞE KINIK HÖYÜK KAZI ALANINI İNCELEDİ