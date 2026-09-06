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Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde beşi yaralandı

Adıyaman Çelikhan-Malatya karayolunda sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1’i çocuk 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde beşi yaralandı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobilde beşi yaralandı

Adıyaman’ın Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan beş kişi yaralandı. Olayda yaralılardan birinin çocuk olduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Kazaya karışan aracın plakası 61 AGA 896 olarak kaydedildi. Sürücünün henüz kimliğinin açıklanmadığı olayda otomobil, karayolu üzerinde devrilmiş vaziyette bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla sevk işlemini gerçekleştirdi. Yaralılar, durumlarına göre tedavi için yönlendirildi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; kazanın meydana geliş nedeni yetkililerce inceleniyor.

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI...

ADIYAMAN’DA, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 1’İ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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