Okul çevresinde narkotik denetimi: ehliyetsiz sürücüye 81 bin lira ceza

Elazığ'da 'Narko Alan' uygulaması
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla 5 farklı bölgede 8 lise ve çevresinde denetim gerçekleştirdi. Operasyona 12 ekip ve 36 personel katıldı.
Denetim detayları:
Uygulamada toplam 176 şahıs ile 38 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz motor kullandığı tespit edilen bir sürücüye 81 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Amacı ve devamı:
Yetkililer, gençlerin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bilgisini paylaştı.
ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN 8 LİSE VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "NARKO ALAN" UYGULAMASINDA 176 ŞAHIS İLE 38 ARAÇ DENETLENİRKEN, EHLİYETSİZ BİR SÜRÜCÜYE 81 BİN TL CEZA KESİLDİ
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