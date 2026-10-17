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Adıyaman'da taziye evi yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Adıyaman'da Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet E. ile Muhammed Berat E. yaralandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da taziye evi yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

Adıyaman'da taziye evi yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Adıyaman’da Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında, 02 AFM 049 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 516 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet E. ile motosiklette bulunan Muhammed Berat E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobille ilgili incelemeler devam ediyor.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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