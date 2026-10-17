Adıyaman'da taziye evi yakınında kaza: motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı

kaza yeri ve araçlar:

Adıyaman’da Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında, 02 AFM 049 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 516 plakalı otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

yaralılar ve müdahale:

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet E. ile motosiklette bulunan Muhammed Berat E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobille ilgili incelemeler devam ediyor.

YARALILAR, OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN ADIYAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI.