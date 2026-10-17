Gülnar'da iki işletmeye fuhuş operasyonu: altı kişi tutuklandı

Operasyon detayları:

Gülnar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmanın ardından ilçede gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren iki işletime operasyon düzenlendi. İşlemler sırasında, faaliyetlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gözaltı ve tutuklama süreci:

Operasyon kapsamında, Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi çerçevesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararları verildi.

Soruşturma ve alınan ifadeler:

Soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla 10 kişinin, bilgi sahibi sıfatıyla ise 5 kişinin ifadesi alındı. İfadeler, operasyonun kapsamı ve iddialara ilişkin delillerin değerlendirilmesi açısından soruşturmayı yürüten ekiplerce değerlendirilmeye devam ediyor.

Ruhsat iptali için başlatılan işlemler:

Gülnar Kaymakamlığının oluru doğrultusunda, söz konusu iki işletmenin ruhsatlarının iptali için gerekli idari ve yasal işlemler başlatıldı. Yetkililer, hem ceza hem de idari süreçlerin paralel yürütüleceğini bildirdi.

Soruşturma ve incelemeler sürerken, adli ve idari süreçlerin sonuçlarına göre ek işlemler yapılabileceği kaydedildi.

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE GAZİNO VE RESTORAN OLARAK FAALİYET GÖSTEREN 2 İŞLETMEYE YÖNELİK DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.