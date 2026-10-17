Plakasız kaçışın faturası 326 bin lira oldu

Olayın detayları:

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, plakasız bir motosikletten şüphelenerek sürücüyü durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü kaçtı ve ekiplerle bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonunda motosiklet ve sürücüsü yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Motosiklet, tamamlanan işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Kesilen ceza ve gerekçeleri:

Sürücüye, dur ikazına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 326 bin TL idari para cezası uygulandı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN DUR İKAZLARINA UYMAYARAK KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 326 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ. MOTOSİKLET TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN OTOPARKA ÇEKİLDİ.