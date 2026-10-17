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Plakasız kaçışın faturası 326 bin lira oldu

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 326 bin TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Plakasız kaçışın faturası 326 bin lira oldu

Olayın detayları:

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi Karaali Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, plakasız bir motosikletten şüphelenerek sürücüyü durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ikazlarına uymayan sürücü kaçtı ve ekiplerle bir kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonunda motosiklet ve sürücüsü yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Motosiklet, tamamlanan işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Kesilen ceza ve gerekçeleri:

Sürücüye, dur ikazına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve plakasız araç kullanmak suçlarından toplam 326 bin TL idari para cezası uygulandı.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN DUR İKAZLARINA UYMAYARAK KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 326 BİN TL PARA...

ADIYAMAN’DA POLİS EKİPLERİNİN DUR İKAZLARINA UYMAYARAK KAÇAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 326 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ. MOTOSİKLET TAMAMLANAN İŞLEMLERİN ARDINDAN OTOPARKA ÇEKİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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