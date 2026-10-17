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Gülnar'da fuhuş iddiası: iki mekânın ruhsatı tehlikede, 6 şüpheli tutuklandı

Gülnar'daki gazino ve restorana düzenlenen operasyonda 6 şüpheli TCK 227'ye göre tutuklandı; iki işletmenin ruhsatı iptal için işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gülnar'da fuhuş iddiası: iki mekânın ruhsatı tehlikede, 6 şüpheli tutuklandı

Gülnar'da fuhuş iddiası: iki mekânın ruhsatı tehlikede, 6 şüpheli tutuklandı

Operasyonun kapsamı:

Gülnar Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçede planlı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında gazino ve restoran olarak faaliyet gösteren iki işletmeye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma ve adli süreç:

Operasyonda, Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesi kapsamında toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla 10 kişi ile bilgi sahibi sıfatıyla 5 kişi ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gülnar Kaymakamlığı oluru doğrultusunda, ilgili iki işletmenin ruhsatlarının iptali için gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Mersin&#039;de iki işletmeye fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de iki işletmeye fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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