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Nilüfer'de alışveriş sırasında servis aracı mağazaya girdi

Bursa Nilüfer'de Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıktığı belirtilen servis aracı züccaciye mağazasına girdi; müşteriler şaşkın, yaralanan yok.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 00:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nilüfer'de alışveriş sırasında servis aracı mağazaya girdi

Nilüfer'de mağaza içinde panik

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir servis aracı, yol kenarında bulunan bir züccaciye mağazasına daldı. Olay anında mağazada alışveriş yapan müşteriler, aracın bir anda içeri girmesiyle büyük şaşkınlık ve panik yaşadı.

Olayın gelişimi:

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldiği belirtildi. Rafların arasında alışveriş yapanların olduğu sırada aracın mağazaya girmesiyle ortam kısa süreli kaosa döndü. Görgü tanıklarına göre müşteriler kendilerini korumaya çalıştı; kazada yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerası ve tanık ifadeleri:

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve çekilen görüntülerde aracın mağazaya giriş anı net biçimde görüldü. Görüntüler, yaşanan ani gelişmenin boyutunu ortaya koyarken bazı müşteriler yaşadıklarını şöyle özetledi: "Aldığımız elimizde kaldı, artık bunu dinledikçe hatırlarız".

Mağaza içinde ve çevresinde kısa süreli tedirginlik yaşanırken, olayla ilgili detaylar ve mağazanın hasar durumu görüntülerin incelenmesiyle netleşecek.

BURSA’DA ALIŞVERİŞİN ORTASINA SERVİS ARACI DALDI : MÜŞTERİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

BURSA’DA ALIŞVERİŞİN ORTASINA SERVİS ARACI DALDI : MÜŞTERİLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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