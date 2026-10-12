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Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Kayserispor, Manisa FK'yi 3-2 yenip 22 puana yükseldi; Bursaspor’un mağlubiyetiyle ligin 10. haftasına lider olarak girip üstünlüğünü pekiştirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Kayserispor zirvede tek başına:

TFF 1. Lig'de Kayserispor, ligin 9. haftasında sahasında oynadığı mücadelede Manisa FK'yi 3-2 mağlup ederek 22 puana ulaştı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, haftalardır paylaştığı zirve koltuğunu tek başına devraldı.

maç sonucu ve puan tablosu:

Kayserispor'un evindeki galibiyeti, Bursaspor'un sahasında aldığı mağlubiyetle aynı döneme denk geldi; Bursaspor sahadan yenilgiyle ayrılarak 19 puanda kaldı. Sonuç olarak Kayserispor, ligin 10. haftasına girerken en yakın takipçilerinin 3 puan önünde bulunuyor.

zirve yarışı ve takipçiler:

Sarı-kırmızılı takımın önündeki en yakın rakipler şu an için Bursaspor ve Iğdır FK, ikisi de 19 puanla Kayserispor'u izliyor. Bu tablo, Kayserispor'a kısa vadede avantaj sağlarken lig yarışının hala dengeli olduğunu gösteriyor; puan farkı azımsanmayacak olsa da önümüzdeki haftalar belirleyici olacak.

Genel olarak Kayserispor'un sahadaki performansı ve elde edilen sonuçlar, takımın zirvede kalma hedefi açısından olumlu işaretler veriyor. Ancak lig maratonunda süreklilik ve disiplin korunduğu takdirde bu avantaj kalıcı hale gelebilir; aksi durumda tablo hızlıca değişebilir.

Kayserispor, 22 puanla zirvede yer alırken takipçilerinin baskısını yönetmeye çalışacak; önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar, sezonun ilerleyen bölümünde şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek unsurlar arasında olacak.

TFF 1. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, 22 PUANA ULAŞIP EŞİT PUANI BULUNAN BURSASPOR&#039;U GERİDE...

TFF 1. LİG'DE MÜCADELE EDEN KAYSERİSPOR, 22 PUANA ULAŞIP EŞİT PUANI BULUNAN BURSASPOR'U GERİDE BIRAKARAK LİDERLİK KOLTUĞUNDA TEK BAŞINA KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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