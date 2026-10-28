Mersin deniz ticaret odası'ndan üye odaklı, zaman kazandıran yönetim hedefi

yeni dönemde öncelik: üye odaklı ve çözüm üretici bir oda

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Berdan Doğan, yeni dönemde odanın ‘üye odaklı’ bir yönetim anlayışıyla çalışacağını açıkladı. Doğan, sektörün sorunlarına çözüm üretmenin, ticareti artırmanın ve üyelerin zamanını kazandırmanın öncelikleri olacağını belirtti. Odanın İstanbul Deniz Ticaret Odası ile birlikte Türkiye’deki iki bağımsız deniz ticaret odasından biri olduğunu ve 37 yıllık geçmişiyle önemli bir konumda bulunduğunu hatırlattı.

üye odaklı yönetim ve zaman tasarrufu:

Doğan, odanın temel görevlerinin üyelerin ticaretini artırmak ve onlara zaman kazandırmak olduğunu vurguladı. Bürokratik ve operasyonel süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecek. Doğan, vakit kavramının önemine dikkat çekerek vakit nakit ifadesinin değiştiğini, zamanın nakitten daha kıymetli olduğunu söyledi. Üyelere günde bir saat, haftada bir saat bile kazandırılmasının değerli olacağını vurguladı.

Seçim sürecinde edinilen geri bildirimler doğrultusunda önceliğin sorunların çözülmesine verildiğini belirten Doğan, 3 yıl içerisinde sorunların gündemdeki payını yüzde 25’e düşürmeyi ve oda gündeminin projeler ve iyileştirmeler üzerinden şekillenmesini hedeflediklerini bildirdi.

eğitim programları üç başlıkta:

Yeni dönemin öncelikli çalışma alanlarından biri olarak eğitim planlandı. Eğitimler üç ayrı başlık altında yürütülecek: sertifikasyon, hizmet içi mesleki gelişim ve vizyon geliştirme. Sektörde birçok faaliyetin sertifikaya bağlı olması nedeniyle ihtiyaç odaklı bir programlama hedefleniyor.

Bu kapsamda 8-10 kişilik bir eğitim komitesi oluşturularak sektörün ihtiyaçları belirlenecek. Firmalarda çalışan personelin mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitimler, saha tecrübesi eksikliği bulunan çalışanlar ile orta ve üst düzey yöneticilere yönelik programlar hayata geçirilecek. Ayrıca üniversite ve yüksekokul öğrencilerine yönelik vizyon geliştirme çalışmaları planlanıyor; 'Denizci Liderler Geliyor' başlıklı programla öğrencilerin ders dışı alanlarda gelişmesi amaçlanıyor. Bu programlarda sektör temsilcileri yanında gazeteci, yazar ve sanatçıların da öğrencilerle buluşturulması öngörülüyor.

çevre ve deniz kirliliğiyle mücadele:

Çevre konusu yeni dönemin önemli başlıklarından biri olarak ele alındı. Oda bünyesinde ayrı bir çevre birimi kurulacak ve deniz kirliliğiyle mücadelede bölgesel iş birliği hedeflenecek. Doğan, Akdeniz’deki su hareketleri nedeniyle kirliliğin yalnızca Mersin sınırları içinde değerlendirilmemesi gerektiğini, Adana ve İskenderun tarafındaki çevre birimleriyle koordinasyonun önemini vurguladı.

Seyhan Nehri üzerinden denize ulaşan kirliliğin Mersin Körfezinde biriktiğine dikkat çeken Doğan, mikroplastikler ve diğer kirlilik kaynaklarına ilişkin ciddi çalışmalar yapılacağını belirtti. Gemi kaynaklı kirliliğin karasal kaynaklı kirliliğe kıyasla daha düşük olduğunu, limanlarda gemilerin atıklarını teslim etme zorunluluğu bulunduğunu ve denetimlerin sıkı yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca deniz dibi canlılarının korunması ve deniz habitatının geliştirilmesi amacıyla üniversitelerle ortak projeler yapılacağı bildirildi.

mip ile çözüm odaklı diyalog ve üye katılımı:

Bölgenin önemli ekonomik aktörlerinden Mersin Uluslararası Limanı (MIP) ile ilgili yaşanan sorunlara yaklaşımda şikayete kapalı, çözüm odaklı bir tutum benimsenecek. Doğan, liman kullanıcılarının karşılaştığı sıkıntılar için sektör temsilcileriyle birlikte hareket ederek çözüm önerileriyle masaya oturacaklarını; amaçlarının çatışma değil, ticareti kolaylaştırmak ve zaman kazandırmak olduğunu belirtti.

Doğan, odanın yaklaşık 600 üyemiz olduğunu hatırlatarak, büyük-küçük ayrımı yapmadan üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak çözümler geliştireceklerini söyledi. Mersin Valisi ile yürütülen görüşmelerde bürokratik süreçlerde destek sözü alındığı da iletildi.

komiteler, fuarlar ve iletişim:

Odanın çalışma sistemi daha aktif ve erişilebilir hale getirilecek; komiteler daha geniş katılımla çalışacak, yedek üyeler de toplantılara davet edilerek fikir ve proje üretimi artırılacak. Doğan, gelen taleplerin öncelikli olarak ele alınacağını ve 'üyemizin sorunu varsa önce onu çözeceğiz' anlayışının benimseneceğini vurguladı.

Ulusal fuarlarda Mersinli firmaların görünürlüğünü artırmak için ortak tanıtım imkânları sağlanacak. İstanbul başta olmak üzere düzenlenen fuarlara toplu katılım planlanıyor; bunun için yaklaşık 100 metrekarelik bir alan kiralanması düşünülüyor. Üyeler arasında daha fazla tanışma ve ortak ticaret imkânı yaratacak organizasyonlar düzenlenecek.

Genel olarak Mersin Deniz Ticaret Odası, yeni dönemde üye odaklı, erişilebilir ve çözüm odaklı bir yönetimle eğitimden çevreye, liman ilişkilerinden ulusal tanıtıma kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirmeyi hedefliyor.

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI BAŞKANI BERDAN DOĞAN, YENİ DÖNEMDE ÜYE ODAKLI BİR YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEKLERİNİ BELİRTEREK, SEKTÖRÜN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÜRETMENİN, TİCARETİ ARTIRMANIN VE ÜYELERE ZAMAN KAZANDIRMANIN ÖNCELİKLERİ OLACAĞINI SÖYLEDİ.