Olayın gelişimi:

Olay, 2024 yılı Ocak ayında Samsun İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan B.T. (36), karnından vurularak yaralandı. Polis ekiplerinin takibi sonucu olayda silah kullandığı iddia edilen İ.M. (31) ile yanında bulunan S.S. (38) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından iki şüpheli 1 Şubat 2024 tarihinde adliyeye sevk edildi. Bu sırada kendisini görüntüleyen muhabire 'Ben öldürdüm' diyerek kahkaha atan ve 'Az yakışıklı çıkalım da abi' şeklinde sözler sarf eden S.S. kameralara yansıdı.

Görüntüler ve mağdur avukatının iddiaları:

Yaralının avukatı Öznur Öztürk, dosyadaki görüntülere işaret ederek sanığın olay sırasında mağdurun aracının camını kırıp yumruk attığını ve diğer sanığın eylemini kolaylaştırdığını belirtti. Öztürk, sanığın önce araçtan indiğini, camı kırıp yumruk attığını ve sonrasında diğer sanıkla birlikte kaçtığını söyleyerek olaya birlikte katılım bulunduğunu iddia etti. Avukat, adliyeye sevk anındaki sözlerin sanığın pişman olmadığını gösterdiğini, bu nedenle öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme süreci ve son karar:

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ocak 2025 tarihindeki ilk duruşmada iki sanığı da 13'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İ.M.'ye verilen cezayı onarken, S.S. hakkında verilen cezanın yardım etme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

Yeniden görülen davada tutuklu sanık S.S., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı ve olay sırasında pişman olduğunu belirterek, söz konusu ifadeleri sosyal medyada fenomen olmak amacıyla sarf ettiğini iddia etti. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararına uydu ve S.S.'yi yardım etmek suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın ardından mahkeme heyetine teşekkür eden S.S., karar hakkında kısa bir tepki verdi.

Davada korunması gereken unsurlar arasında olayın başlangıç tarihi, tarafların ifadeleri ve dosyadaki görüntüler öne çıktı; mahkeme kararları ve Yargıtay yönlendirmesi sürecin belirleyici unsurları oldu.

SAMSUN’DA SİLAHLI YARALAMA OLAYINDA ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN "BEN ÖLDÜRDÜM, AZ YAKIŞIKLI ÇIKALIM" DİYEREK KAHKAHA ATAN SANIK S.S., YENİDEN YARGILANDIĞI DAVADA SOSYAL MEDYADA FENOMEN OLMAK İÇİN BÖYLE KONUŞTUĞUNU SÖYLEDİ.