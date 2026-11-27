Adıyaman Belediyesi kent merkezindeki arazide karakılçık ekimine başladı

Adıyaman Belediyesi, "üreten belediye" yaklaşımıyla kent merkezinde atıl durumda bulunan yaklaşık 150 dönümlük arazide karakılçık buğdayı ekimi çalışmasını başlattı. İlk tohumları toprağa belediye başkanı Abdurrahman Tutdere ekti.

projenin amacı ve kapsamı:

Belediye, bu uygulamayla hem atıl arazileri ekonomiye kazandırmayı hem de ata tohumlarının korunmasını hedefliyor. Ekimle amaçlanan diğer başlıklar arasında tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve vatandaşların sağlıklı, güvenilir gıdaya erişiminin desteklenmesi bulunuyor.

üretimden sofraya süreç:

Ekimden elde edilecek mahsul, hasatın ardından una dönüştürülerek Halk Ekmek Fabrikasında ekmek üretiminde kullanılacak. Böylece belediyenin kendi arazisinde ürettiği buğday doğrudan yerel üretim döngüsüne katılacak ve vatandaşların sofralarına ulaşması sağlanacak.

Başkan Abdurrahman Tutdere, çalışmanın hem belediyecilik anlayışı hem de halkın sağlıklı gıdaya erişimi açısından önem taşıdığını vurguladı. Tutdere, projenin kent merkezi sınırları içinde kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi, yerel üretimin desteklenmesi ve ata tohumlarının yaşatılması yönünden anlamlı olduğunu belirtti ve emeği geçenleri kutladı.

Belediyenin başlattığı bu uygulama, yerel kaynakların değerlendirilmesi ve kırsal-şehir üretim ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleriyle uyumlu bir adım olarak gösteriliyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, "ÜRETEN BELEDİYE" POLİTİKASI KAPSAMINDA KENT MERKEZİNDE ATIL DURUMDA BULUNAN YAKLAŞIK 150 DÖNÜMLÜK ARAZİDE KARAKILÇIK BUĞDAYI EKİMİNE BAŞLADI.