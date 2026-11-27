tatbikatın gelişimi:

Adana'nın Kozan ilçesindeki KYK Öğrenci Yurdunda olası depremlere karşı hazırlıkların değerlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi. Etkinlik, alarm sisteminin devreye girmesi ve anonsların yapılmasıyla başladı. Öğrenciler, bulundukları alanlarda Çök-Kapan-Tutun hareketini uyguladı; sonra görevlilerin yönlendirmesiyle binadan kontrollü şekilde tahliye edilerek güvenli toplanma alanına götürüldü.

yaralıların kurtarılması ve müdahale:

Tatbikat senaryosuna göre yurdun birinci katında yaralıların bulunduğu bildirildi. Birinci kattaki yaralılara yurt görevlileri, zemin katta bulunan hafif yaralılara ise öğrenciler tarafından ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kozan İtfaiye Amirliği CANKUR ve YAK Arama Kurtarma ekipleri, senaryoya uygun olarak belirtilen bölgelere ulaşarak kurtarma çalışması yürüttü ve yaralılar güvenli bölgeye çıkarıldı.

değerlendirme ve eğitim:

Tatbikat, öğrencilerin toplanma alanında bir araya getirilmesinin ardından yapılan değerlendirme ile sona erdi. Yurt yetkilileri ve katılan ekipler tahliye sürecini, müdahale adımlarını ve zamanlamayı gözden geçirerek eksiklikleri not aldı. Etkinlik, öğrencilere yönelik deprem farkındalık eğitimi ile tamamlandı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KYK ÖĞRENCİ YURDUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEPREM TATBİKATINDA ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLİRKEN, SENARYO GEREĞİ YARALILARIN KURTARILMASI İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU.