Olayın detayları:

15 Ekim Perşembe günü, Bangkok'tan İspanya'nın Malaga kentine aktarmalı seyahat eden bir yolcunun valizinde şüpheli ağırlığın fark edilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, transit olarak Türkiye'ye gelen İngiliz yolcunun bagajında arama yaptı.

Aramalarda valizde 14 kilogram ağırlığında, renkli yeşil parçacıklar bulundu. Yapılan analizlerde söz konusu parçacıkların uyuşturucu olduğu tespit edildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 12 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturma ve yasal süreç:

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan İngiliz yolcu L. M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

Olay, transit yolcu bagajları üzerinde yapılan denetimlerin ve Gümrükler Muhafaza ekiplerinin müdahalesinin sonucu olarak kayda geçti.

TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ŞÜPHE ÜZERİNE, TRANSİT OLARAK TÜRKİYE'YE GELEN İNGİLİZ YOLCUNUN VALİZLERİNDE ARAMA YAPTI.