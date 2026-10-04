adliyede maddi menfaat iddiası: eski hakim tutuklandı, iki yargı mensubu hakkında yakalama kararı

Soruşturmanın kapsamı ve son gelişmeler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları derinleştirildi. İddialar; rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek ile suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlarını kapsıyor.

Soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K.'nin de bulunduğu toplam 8 şüpheli tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iki yargı mensubunun ise yurt dışında firari durumda olduğu bildirildi. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi ve soruşturma sonucunda 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı.

İddiaların odağındaki dosyalar:

Soruşturma kapsamında incelemeye alınan dosyalar arasında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen dava da bulunuyor. Başsavcılığın değerlendirmesine göre, davanın suç örgütü lideri olarak değerlendirilen M.Ş. ve halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı iddiası yöneltildi.

Bu süreçte, davaya bakan ve daha sonra tutuklanan hakim B.K.'ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği, söz konusu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan kısmının ise kendisine ve kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin delillerin araştırılmasına devam ediliyor. Lütfü Türkkan ile ilgili soruşturma dosyası tefrik edilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yargı personeli ve diğer şüpheliler:

Soruşturma sadece hâkim ve savcıları değil, adliye personeli, avukatlar ve iş insanlarını da kapsıyor. İddiaya göre, bazı iş insanı, siyasetçi ve avukatların irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla yargısal süreçlere hukuka aykırı müdahaleler yapıldığı ve süreçlerin yönlendirilmeye çalışıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

Bu çerçevede hakkında işlem yapılanlar arasında, cumhuriyet savcısının odasından paylaştığı fotoğraflar ve bazı şüpheli dosyalarla ilgili "hallederiz" benzeri vaatlerle hareket ettiği ileri sürülen avukat B.T. de bulunuyor. Elde edilen deliller doğrultusunda B.T. tutuklandı. Ayrıca dosyada adı geçen bir emekli cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma makamları, elde edilen yeni delil ve bulgular doğrultusunda işlemleri sürdürdüklerini; yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında müdahale edilip edilmediğinin, yargısal kararların etkilenip etkilenmediğinin ve örgütlü biçimde hareket edilip edilmediğinin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmasının amaçlandığını belirtiyorlar.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA İSTANBUL’DAKİ BAZI DAVA VE SORUŞTURMALARA MADDİ MENFAAT KARŞILIĞINDA MÜDAHALE EDİLDİĞİ İDDİALARINA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI. SORUŞTURMA KAPSAMINDA ARALARINDA ESKİ İSTANBUL 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMİNİN DE BULUNDUĞU 8 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, FİRARİ 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI. İYİ PARTİ KOCAELİ MİLLETVEKİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN’IN TARAF OLDUĞU İSTANBUL 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVAYA İLİŞKİN İDDİALARIN DA ARAŞTIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ.