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Adliyeden farklı bir güzergâhtan çıkarılan zanlı cezaevine sevk edildi

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan Arif Sefa Ö., jandarma tarafından adliyeden kapalı tünelle çıkarılarak cezaevine sevk edildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adliyeden farklı bir güzergâhtan çıkarılan zanlı cezaevine sevk edildi

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde peş peşe düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırılar, ilçeye bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde gerçekleşti. Olayın faili olduğu belirtilen Arif Sefa Ö. (28) kısa süre sonra gasp ettiği araçlarla kaçtı ve Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine gitti.

Güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonucu zanlı, jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Zanlı, adliyeye getirilirken çelik yelek giydirildi ve jandarma komando timleri eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Arif Sefa Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Basınla temas ve nakil yöntemi:

Mahkeme çıkışında basın mensupları, zanlının görüntülenmemesi yönünde engellemelerle karşılaştı. Polis ekipleri, adliye bahçesinden görüntü alınamayacağını belirterek gazetecileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı; ancak basın mensupları beklemeyi sürdürdü.

Gazetecilerin alanda beklemesi üzerine jandarma, zanlının görüntülenmesini engellemek amacıyla farklı bir yöntem izledi. Arif Sefa Ö., adliye binası içindeki tünel benzeri kapalı geçişten geçirilerek karşı tarafta bulunan açık cezaevi önüne götürüldü. Burada kısa süreli jandarma aracına bindirilen zanlı, daha sonra kapalı cezaevine nakledildi.

Gözaltı, nakil ve tutuklama süreçlerinde uygulanan güvenlik önlemleri ve kullanılan rotanın gazeteciler tarafından kayıt altına alınmasını önlemeye yönelik olduğu dikkat çekti.

8 kişiyi katleden cinayet zanlısı tutuklanırken, jandarma şahsın görüntülenmesini engelledi

8 kişiyi katleden cinayet zanlısı tutuklanırken, jandarma şahsın görüntülenmesini engelledi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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