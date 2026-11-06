Ahlat’ta çocukların güvenliği için kapsamlı denetim seferberliği

Denetimin kapsamı:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okullarda ve çevrelerinde düzenli güvenlik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, eğitim kurumlarının güvenliğini artırmaya yönelik olup okul servis araçları ve okul çevresi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Ahlat Kaymakamlığı'nın sosyal medya paylaşımında ekiplerin yalnızca tedbir almakla kalmadığı, aynı zamanda öğrencilerle kurdukları iletişimle onlara destek olduğu vurgulandı. Paylaşımda, ekiplerin öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdiği ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğu ifade edildi.

Toplumla iletişim ve yaklaşım:

Kaymakamlık mesajında, çocuk güvenliğinin salt teknik önlemlerle sağlanamayacağı; sevgi, şefkat ve güven duygusunun da aynı ölçüde önemli olduğu belirtildi. Bu yaklaşımın, çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerine ve eğitim ortamına olumlu yansımasına katkı sağladığı kaydedildi.

Ekiplerin takdiri ve hedefler:

Metinde ayrıca, yürütülen çalışmaların hedefinin öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir yarına hazırlanması olduğu ifade edildi. Kaymakamlık, bu anlamlı görevi özveriyle yerine getiren jandarma ve emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, devletin şefkatli elinin her zaman çocukların yanında olacağını belirtti.

Yetkililer, denetimlerin titizlikle süreceğini ve toplumla kurulan gönül bağının, yapılan güvenlik çalışmalarının en önemli karşılığı olduğunu vurguladı.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ, OKULLARDA VE ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.