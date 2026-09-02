Adü öğrenciyi merkezine alan kampüs yatırımlarıyla yeni döneme hazır

Adü yeni eğitim‑öğretim dönemine kapsamlı kampüs altyapısıyla giriyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), merkez kampüs ve ilçelerde yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla yeni döneme hazırlanıyor. Üniversite, teorik eğitimi uygulamalı öğrenme ortamlarıyla bütünleştirirken; sosyal, kültürel ve sportif imkânları da güçlendirerek öğrenci deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

Uygulamalı eğitim olanakları:

Fakültelerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen laboratuvarlar ve uygulama merkezleri, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmesi için tasarlandı. Veteriner Fakültesi bünyesinde 2 mikroskop laboratuvarı, 2 kimya laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, nekropsi salonu, Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi ile Deney Hayvanları Ünitesi bulunuyor; bu altyapı öğrencilere saha ve klinik uygulama imkânı sağlıyor.

Tıp Fakültesi öğrencileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nin sağlık altyapısından faydalanıyor. Fakültede 2 multidisipliner öğrenci laboratuvarı, mikroskopi laboratuvarı, anatomi uygulama laboratuvarı, 4 klinik beceri laboratuvarı ve 3 simülasyon odası yer alıyor; hastanenin klinik birimleri ve yatak kapasitesi de uygulamalı eğitimi destekliyor.

Ziraat Fakültesi uygulamalı eğitimin ön planda olduğu birimlerden. Burada bir bilgisayar laboratuvarı, 53 araştırma laboratuvarı, 1000 metrekare sera ve 1583 dekar sulanabilir araştırma, uygulama ve üretim alanı bulunuyor. Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik atölye, ambar ve yetiştirme üniteleri öğrencilerin saha deneyimini artırıyor.

Sosyal ve sportif altyapı:

ADÜ, akademik imkânların yanında kampüs yaşamını destekleyen sosyal alanlara yatırım yapıyor. Merkez Kampüs’teki Atatürk Kongre Merkezi, öğrenci toplulukları etkinlikleri, seminerler ve kültür‑sanat faaliyetleri için önemli bir merkez konumunda.

Spor altyapısı arasında Binali Yıldırım Stadyumu, Spor Bilimleri Fakültesi içindeki fitness ve güreş salonları ile sosyal tesislerdeki kapalı ve açık spor salonları; ayrıca yüzme havuzu, tenis kortları, sentetik çim saha ve halı saha yer alıyor. Botanik Bahçe ve geniş yeşil alanlar ise öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmesine imkân tanıyor.

Kampüs hizmetleri, ilçeler ve uluslararası fırsatlar:

Merkez Kampüs yemekhanelerinde hafta içi her gün sıcak yemek sunuluyor; menüler öğrenci bütçeleri gözetilerek hijyenik üretim tesislerinde hazırlanıyor. Kampüs içindeki KYK yurtları, ring ve servis hizmetleri ulaşımı kolaylaştırıyor. İlçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında da sınıf ve laboratuvar yenileme, çevre düzenleme ve bakım çalışmaları sürdürülüyor.

Kuşadası ve Didim başta olmak üzere Aydın’ın ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, Ege Bölgesi’nin sosyal ve doğal imkânlarından yararlanabiliyor. Üniversite ayrıca öğrencilere staj ve sektör iş birlikleri, Erasmus+ gibi uluslararası değişim programları, Çift Anadal ve Yan Dal seçenekleri ile sosyal ve akademik yönden çok yönlü fırsatlar sunuyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent üniversiteye yeni başlayacak öğrencilere ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizi tercih ederek Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesinin bir parçası olan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Önünüzde bilgiyle, deneyimle ve yeni başlangıçlarla şekillenecek önemli bir dönem bulunuyor. ADÜ olarak sizlerin yalnızca iyi bir eğitim almasını değil; araştıran, üreten, sorgulayan, özgüveni yüksek ve geleceğe hazırlıklı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu doğrultuda akademik altyapımızı, kampüs imkanlarımızı ve öğrenci odaklı hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Burada geçireceğiniz yılların akademik kazanımların yanı sıra yeni dostluklar, farklı deneyimler ve güzel hatıralarla zenginleşmesini diliyorum. Üniversitemizin sunduğu eğitim, sosyal, kültürel ve sportif imkânlardan en iyi şekilde yararlanarak kendinizi keşfetmenizi ve hedefleriniz doğrultusunda ilerlemenizi temenni ediyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Hep birlikte güzel bir üniversite hayatı geçirmenizi, başarılarla dolu bir eğitim dönemi yaşamanızı diliyor; her birinizi sevgi ve en iyi dileklerimle selamlıyorum".

Sonuç olarak ADÜ, mevcut altyapısını hem akademik hem de sosyal açıdan geliştirerek öğrencilerine çok yönlü bir üniversite deneyimi sunmayı amaçlıyor. Uygulamalı eğitim olanakları, spor ve kültürel tesisler ile uluslararası fırsatlar bir arada sunularak öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri destekleniyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), NİTELİKLİ EĞİTİM İMKANLARININ YANI SIRA ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYEN GÜÇLÜ KAMPÜS ALTYAPISIYLA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR. MERKEZ KAMPÜS VE İLÇELERDEKİ AKADEMİK BİRİMLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YATIRIMLARLA EĞİTİM ORTAMLARINI GELİŞTİREN ADÜ, ÖĞRENCİLERİNE KAPSAMLI VE NİTELİKLİ BİR ÜNİVERSİTE DENEYİMİ SUNMAYI HEDEFLİYOR.