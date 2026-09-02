Bakırköy adliyesi yeni adli yıla birlik mesajıyla başladı

Törenin akışı:

Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleştirilen 2026/2027 adli yılı açılış töreni, adliyenin atrium alanında düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; törene adliye bünyesindeki hakim, savcı ve personele yönelik katılım sağlandı.

Organizasyonda resmi protokol yer aldı; törende ilaveten mesleki gündeme ilişkin ayrıntılı konuşmalar yer almamakla birlikte, açılışın geleneksel ritüelleri eksiksiz şekilde uygulandı.

Başsavcı Duman'ın görüşmeleri:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, törende görevli yargı mensuplarının yeni adli yılını tebrik etti. Başsavcı Duman, törenden sonra atriumda hakim ve savcılarla bir araya gelerek tek tek sohbet etti ve yeni adli yıl için iyi dileklerini iletti.

Katılımcı profili:

Törene Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri ile birlikte adliye personeli katıldı. Katılımcıların varlığı, adli yılın açılışına yönelik kurumsal katılımın sürdüğünü gösterdi.

Toplantı ve görüşmeler, adliye içi iletişimi güçlendirmeye ve yeni adli yılın sorumluluklarına dair ortak bir başlangıç yapmaya yönelik sembolik bir zemin sağladı.

Bakırköy Adliyesi’nde 2026 - 2027 adli yılı açılış töreni düzenlendi