Adü'de geleceğe hazırlık: yeni programlar ve yüksek doluluk oranları

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında eğitim altyapısını güçlendirme ve program çeşitliliğini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdü. Üniversitenin tercih edilme eğilimi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarındaki yüksek doluluk oranlarıyla da teyit edildi.

Tercihler ve doluluk oranları:

Yerleştirme sonuçlarına göre lisans programlarındaki doluluk oranı %99,68, ön lisans programlarındaki doluluk oranı %99,85 olarak gerçekleşti. Lisans ve ön lisans programlarının birleşik doluluk oranı ise %99,77 olarak kaydedildi; bu veriler ADÜ'ye yönelik öğrencilerin ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Yeni programlar ve amaçları:

2026-2027 döneminde değişen sektör ihtiyaçları ve bölgesel dinamikler gözetilerek dört yeni program açıldı. Ön lisans düzeyinde Koçarlı Meslek Yüksekokulunda Tarım Makineleri ve Teknolojileri Programı ile Çine Meslek Yüksekokulunda Süt ve Besi Hayvancılığı Programı öğrenci kabulüne başladı. Lisans düzeyinde ise İletişim Fakültesi bünyesinde Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile Ziraat Fakültesi bünyesinde Süt Teknolojisi Bölümü eğitim-öğretime girdi. Bu programlarla öğrencilerin hem akademik hem de sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

Yeni programlar, uygulamalı eğitim imkanlarının artırılması ve mezunların iş gücü piyasasına hazırlanması yönünde atılan adımların bir parçası olarak konumlandırıldı. Bölgesel tarım ve süt ürünleri odaklı açılan programlar, yerel sektörle iş birliklerini güçlendirmeye dönük bir strateji izliyor.

Kalite ve akreditasyon çalışmaları:

Üniversite, eğitim kalitesinin sürdürülebilir biçimde artırılması amacıyla akreditasyon süreçlerine önem veriyor. Şu ana kadar 31 bölüm ve program akredite edilirken, 42 bölüm ve program için akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Akreditasyon süreçleri, programların ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygunluğunu değerlendirmeyi ve güçlü yönlerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

ADÜ, ayrıca eğitim altyapısının geliştirilmesi, uygulamalı eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması ve sektörle ortak projelerin artırılması gibi uygulamalarla öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.