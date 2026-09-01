Kaymakamlıktan Görele'de şebeke suyu için kaynatma uyarısı

Görele'de artan sağlık başvuruları ve kaymakamlık uyarısı:

Giresun'un Görele ilçesinde son günlerde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısında artış kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, son 3 günlük süreçte 700'den fazla kişi benzer yakınmalarla hastanelere başvurdu. Çoğu hasta acil servislerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilirken, durumu daha hassas değerlendirilerek 2'si çocuk, 1'i yetişkin olmak üzere üç kişi hastanede tedavi altına alındı. Diğer hastaların takip ve tedavileri evde sürdürüldü.

Kaymakamlıktan uyarı:

Görele Kaymakamlığı, vaka artışı üzerine ilçe merkezi ve köylerde yapılan duyurularda halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca içme suyu ihtiyacının güvenilirliği bilinen ambalajlı hazır sulardan karşılanması ve hijyen kurallarına azami düzeyde riayet edilmesi istendi.

Belediye açıklaması ve analiz süreci:

Görele Belediyesi ise içme suyu şebekesinde rutin kontroller ve günlük bakiye klor ölçümlerinin düzenli yapıldığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, 12 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde ilçenin farklı mahalle ve köylerinden su numuneleri alındığı ve analiz edildiği belirtildi. Yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Belediye, mevcut tahlil sonuçlarında şebeke suyundan alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyururken, vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerden ilave numuneler alındığını ve bu numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık laboratuvarlarında detaylı şekilde incelendiğini bildirdi. Kesin sonuçların ilgili kurumlar tarafından açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Ayrıca belediye yetkilileri, resmi kurumlar tarafından doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları ve spekülasyonlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

ACİL SERVİS