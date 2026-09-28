Adü'nün sürdürülebilirlik hamlesi dünya sıralamasında 220 basamak yükseliş getirdi

Adü dünya genelinde ve Türkiye'de sıralamasını hızla yükseltti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), UI GreenMetric World University Rankings 2026 sonuçlarında kayda değer bir sıçrama yaparak dünya genelinde 695. sıraya yükseldi. 110 ülkeden 2 bin 16 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede üniversitenin puanı 6 bin 472,5 olarak açıklandı; Türkiye sıralamasında ise 68. sırada yer aldı.

Üç yıllık performans analizi:

ADÜ, son üç yılda sıra ve puan bazında düzenli bir artış gösterdi. 2024'te 5 bin 130 puanla dünya sıralamasında 915., Türkiye sıralamasında 95. sırada bulunan üniversite, 2025 yılında puanını 6 bin 32,5'e yükselterek dünya çapında 754., Türkiye'de ise 81. sıraya çıktı. 2026 sonuçlarıyla birlikte üniversite, 2024 yılına kıyasla dünya sıralamasında 220, Türkiye sıralamasında 27 basamaklık bir iyileşme sağlamış oldu.

Sıralamadaki artışın arkasındaki faktörler:

UI GreenMetric değerlendirmesi üniversiteleri çevre ve altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su, ulaşım ve eğitim gibi başlıklarda inceliyor. ADÜ'nün yükselişinde sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların, sıfır atık uygulamalarının, çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve etkinliklerin, kaynakların verimli kullanılmasına dönük uygulama ve veri izleme faaliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

Üniversitenin kampüs uygulamaları kapsamında sıfır atık uygulamaları, kaynak verimliliği projeleri ve çevre duyarlılığı eğitimleri ön plana çıktı. Ayrıca Eylül 2026'da ADÜ ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları Serisi'nin Aydın etabında sıfır atık, israfın azaltılması ve sürdürülebilir çevre politikaları ele alındı.

Rektörün değerlendirmesi:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, sıralamadaki yükselişi üniversitede yürütülen çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendirdi ve şunları söyledi: "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevreye yönelik çalışmalarla sınırlı olmayan, eğitimden araştırmaya, kampüs yaşamından toplumsal katkıya kadar üniversitemizin tüm faaliyetlerini kapsayan bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. UI GreenMetric 2026 sonuçlarında puanımızı 6.472,5’e yükselterek dünya sıralamasında 695., Türkiye sıralamasında 68. sırada yer almamız, bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası ölçekte görünürlük kazandığını göstermektedir. Son üç yıllık dönemde hem dünya hem de Türkiye sıralamasında kaydettiğimiz yükseliş bizim için önemli. Bu gelişmede akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin ve üniversitemizin tüm paydaşlarının katkısı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, sıfır atık ve kaynakların etkin kullanımı alanlarındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bilimsel üretim ve eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra çevreye duyarlı, kaynaklarını verimli kullanan ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bilincinde bir üniversite anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

ADÜ'nün uluslararası görünürlüğündeki bu artış, sürdürülebilirlik odaklı proje ve uygulamaların hem kampüs içi hem de toplumsal ölçekte etkisini göstermesi açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI’NDA 695. SIRAYA YÜKSELEN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), SON ÜÇ YILDA DÜNYA SIRALAMASINDA 220, TÜRKİYE SIRALAMASINDA İSE 27 BASAMAK YÜKSELİŞ KAYDETTİ.