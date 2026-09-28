Nazilli'de motosiklet kulübüne hayat kurtaran ilk yardım eğitimi

Nazilli’de faaliyet gösteren İron Tigers Club üyesi motosikletçilere, Nazilli Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü NAFAD Ekip Eğitmeni Uzay Tok tarafından temel ilk yardım farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde temel ilk yardım uygulamaları, acil durumlarda doğru müdahale ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru aranması gibi konular uygulamalı olarak ele alındı.

Eğitimde vurgulanan uygulamalar:

Eğitim sırasında, yalnızca motosiklet kazalarına değil günlük hayatta karşılaşılabilecek boğulma, kırık, yanık ve bilinç kaybı gibi acil durumlara müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Tok, olay anında ölümlerin yüzde 60’ının ambulans gelmeden önce gerçekleştiğine dikkat çekerek doğru ilk müdahalenin önemini vurguladı.

Katılımcılara, ilk müdahalcının öncelikli görevinin ortam güvenliğini sağlamak olduğu anlatıldı; trafik akışını yavaşlatmak ve uyarıcı dubalar yerleştirmek gibi adımlar detaylandırıldı. Bilincin kontrol edilmesi (omuza dokunarak seslenme), solunumun ve şah damarından nabızın ölçülmesi uygulamalı olarak gösterildi.

Boğulma vakalarında hatalı Heimlich uygulamalarının riskleri ele alındı; tam tıkanma durumunda önce sırta 5 kez süpürür tarzda vurma, ardından karından baskı (Heimlich) uygulanması gerektiği pratikle öğretildi. Ayrıca 112 aranırken verilecek bilginin ve acil çağrının nasıl yapılacağına ilişkin ipuçları paylaşıldı.

Kulüp ve eğitmenin değerlendirmesi:

İron Tigers Club Nazilli Kurucusu ve Güvenli-İleri Sürüş Eğitmeni Yunus Ayhan, eğitimi organize etme gerekçelerini şu sözlerle anlattı: "Ben aynı zamanda motosiklet, güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeniyim. 2023 yılında eğitmen oldum, 2024 yılında ise İron Tigers Club Nazilli Kulübünü kurduk. Yaklaşık 60 kişilik bir üye grubumuz var. Bu üyelerimizden de 30 kişimiz çok aktif olarak sürüş yapmakta. Haftada bir gün bir araya gelerek Güvenli ve ileri sürüş eğitimi adı altında ve grup sürüşlerimizde belki ihtiyacımız olur veya günlük hayatımızda da kullanırız diye bugün ilk yardım eğitimi aldık. İlk yardım eğitimindeki amacımız; insanların bilinçlenmesi hem de motosiklet üzerinde bilinçli ve güvenli olarak sürmelerini hedeflemekti. Bugün ilk yardım eğitimi aldık. Aldığımız bu eğitimle inşallah vatandaşlarımıza da katkı sağlamış oluruz".

İlkyardım Eğitmeni Uzay Tok ise, "Bugün Nazilli Aydın Tigers grubunun davetlisi olarak Nazilli’de bir ilk yardım semineri düzenledik. Nazilli’de motor sporlarına gönül veren bu ekibin birçok eğitim aldığını biliyoruz. Bizden de ilk yardım konusunda bir destek talep ettiler. Biz de bugün ekip üyelerine temel düzeyde bir ilk yardım eğitimi anlattık, seminer düzenledik. Özellikle motosiklet kazalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı nasıl müdahaleler yapmaları gerektiğini, ayrıca yolda sürekli gezdikleri için bazen kazalarla da karşılaşabiliyorlar; böyle bir kazalarla karşılaştıklarında ilk müdahaleyi nasıl yapmaları gerekiyor, 112’yi nasıl aramaları gerekiyor, ortam güvenliklerini nasıl almaları gerekiyor gibi konulara değindik. Kendilerine güvenli seyahatler diliyorum" dedi.

Programın devamı ve ivmesi:

Nazilli Belediyesi NAFAD Ekip Eğitmeni Uzay Tok, 2023 yılından bu yana ilçede 8 bin 914 öğrenciye afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri verildiğini belirtti. Tok, yeni eğitim döneminde de okulların yanı sıra başvuran tüm kurum, kuruluş ve gruplara yönelik eğitimlerin sürdürüleceğini ifade etti. Kulüp üyeleri için düzenlenen temel ilk yardım eğitiminin, güvenli sürüş pratiklerini destekleme ve acil durumlarda etkili müdahale kapasitesini artırma amacı taşıdığı vurgulandı.

MOTOSİKLET TUTKUNLARI İLKYARDIM EĞİTİMİ ALDI