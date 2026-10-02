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AFAD başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan Soma'da arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Soma'daki maden göçüğünde yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve yakınlarla görüştü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 07:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

AFAD başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan Soma'da arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi

AFAD başkanı saha çalışmasını yerinde izledi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünün ardından olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aldı. Pehlivan, görevli ekiplerden çalışmanın ilerleyişi hakkında brifing aldı ve göçük altında kalan madencilerin yakınlarıyla görüşerek süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.

çalışmanın kapsamı:

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, göçük olayında 7 madencinin göçük altında kaldığının tespit edildiği ve derhal arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Operasyonda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, UMKE, 112 Sağlık Ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden oluşan toplam 756 personel ve 76 araç görev aldı. İzmir İl AFAD Müdürlüğünden ise toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.

kurtarılanlar ve sağlık durumu:

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçük altından 7 madenci çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetmiş, sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi hastanede devam etmekte olup diğerinin hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. AFAD paylaşımında, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Pehlivan’ın saha ziyareti, yürütülen çalışmalara ilişkin koordinasyonun ve ailelerin bilgilendirilmesinin sağlanması açısından önem taşıdı. Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları ile bölgedeki destek birimlerinin koordineli biçimde göreve devam ettirdiğini vurguladı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞKANI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN SOMA’DA MADEN GÖÇÜĞÜ...

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) BAŞKANI VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN SOMA’DA MADEN GÖÇÜĞÜ SONRASINDA OLAY YERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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