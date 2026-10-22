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Aksaray'da zincirleme kaza: kaçan sürücü olay yerini terk etti

Aksaray'da Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki zincirleme kazada üç kişi hafif yaralandı; 06 CLT 266 plakalı sürücünün kaçmasıyla soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 01:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksaray'da zincirleme kaza: kaçan sürücü olay yerini terk etti

Aksaray'da dört araçlı zincirleme kazada üç kişi yaralandı

Aksaray Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, aralarında bir motosikletin de bulunduğu araçlar birbirine girdi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 CLT 266 plakalı otomobil, kavşakta ışıklarda bekleyen 68 AFH 677 plakalı motosiklet ile 68 ACL 690 ve 34 GCR 040 plakalı otomobillere çarptı. Çarpışma sonucu araçlar hurdaya döndü. Çarpışmaya karışan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü araçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı.

müdahale ve inceleme:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri olay yerine polis ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede adrese ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hastaneye gitmeyi reddetmesi üzerine hepsi ambulansta tedavi edildi.

Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı. Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AKSARAY’DA 3 ARAÇ İLE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE...

AKSARAY’DA 3 ARAÇ İLE BİR MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI, BİR SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇARAK FİRAR ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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