Trendyol Süper Lig 9. haftada kritik randevular

Trendyol Süper Lig 9. hafta başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta, 16-19 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın açılış müsabakası Çorum FK - Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak, kapanışta ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı oynanacak.
haftanın öne çıkan randevuları:
Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu üç takımın kadroları ve sonuçları haftanın genel seyrini belirleyecek önemli sınavlar niteliği taşıyor.
hafta programı:
16 Ekim Cuma
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 Başakşehir FK - Gaziantep FK
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
Hafta boyunca izleyiciler, hem üst sıralar hem de alt sıralar için belirleyici olabilecek maçlar izleyecek. Takımların saha içi tercihleri ve alınacak sonuçlar, lig tablosunun önümüzdeki dönemindeki dengeleri şekillendirecek.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE 9. HAFTA YARIN OYNANACAK ÇORUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK.
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