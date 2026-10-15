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Trendyol Süper Lig 9. haftada kritik randevular

Trendyol Süper Lig 9. haftası 16-19 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak; açılışı Çorum FK-Çaykur Rizespor, kapanışı Trabzonspor-Beşiktaş.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trendyol Süper Lig 9. haftada kritik randevular

Trendyol Süper Lig 9. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta, 16-19 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın açılış müsabakası Çorum FK - Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başlayacak, kapanışta ise Trabzonspor - Beşiktaş maçı oynanacak.

haftanın öne çıkan randevuları:

Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu üç takımın kadroları ve sonuçları haftanın genel seyrini belirleyecek önemli sınavlar niteliği taşıyor.

hafta programı:

16 Ekim Cuma

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor

16.00 Kocaelispor - Göztepe

19.00 Başakşehir FK - Gaziantep FK

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

Hafta boyunca izleyiciler, hem üst sıralar hem de alt sıralar için belirleyici olabilecek maçlar izleyecek. Takımların saha içi tercihleri ve alınacak sonuçlar, lig tablosunun önümüzdeki dönemindeki dengeleri şekillendirecek.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE 9. HAFTA YARIN OYNANACAK ÇORUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE 9. HAFTA YARIN OYNANACAK ÇORUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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