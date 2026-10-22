Siverek'te şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde bir otomobil şarampole devrildi. Kazaya karışan aracın plakası 45 RR 003 olarak kaydedildi; araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Olay ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde yapılan ön tespitler ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.