Esenevler alt geçidinde motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Esenevler Alt Geçidi'nde meydana gelen kaza

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi Esenevler Alt Geçidi'nde bir motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sürdürüldü.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre Erdal K. yönetimindeki 10 AIB 561 plakalı motosiklet, aşırı hız nedeniyle önünde seyreden Alaaddin E. idaresindeki 16 MC 5267 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve bölgede trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

BURSA’DA OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA SEBEBİYLE YOL, TEK ŞERİTTEN İLERLEDİ.