Afet yönetiminde önleyici adımlar: Tekirdağ 2027-2031 planını masaya yatırdı

Tekirdağ'da 2027-2031 il afet risk azaltma planı değerlendirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Risk Azaltma Planı Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde yaşanabilecek afet risklerini en aza indirme ve hazırlık seviyesini artırma hedefleri ele alındı.

Planın kapsamı ve hedefleri:

Toplantıda, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında 2027-2031 dönemine yönelik stratejiler değerlendirildi. Tartışılan başlıca amaçlar arasında risklerin önceden tespiti, afetlerin muhtemel etkilerinin azaltılması, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması yer aldı. Plan, hem doğal hem de insan kaynaklı afetler için önleyici tedbirleri ve müdahale süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Kurumsal iş birliği ve uygulanacak adımlar:

Toplantıda, afet yönetiminin yalnızca müdahale safhası değil; önleyici faaliyetler ve risk azaltma önlemlerinin önemine vurgu yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları gözden geçirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımlar planlandı. Kararların planlı şekilde hayata geçirilmesi için izleme, eğitim ve altyapı çalışmaları önceliklendirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Kaan Peker, Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Kurul, paydaş katkılarıyla hazırlanan planın uygulama takvimi ve sorumluluk dağılımı üzerinde çalışmaya devam edecek.

TEKİRDAĞ VALİSİ RECEP SOYTÜRK BAŞKANLIĞINDA, KENT GENELİNDE YAŞANABİLECEK AFETLERİN RİSKLERİNİ EN AZA İNDİRMEK, MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HAZIRLIK SEVİYESİNİ ARTIRMAK VE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA İL RİSK AZALTMA PLANI DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.