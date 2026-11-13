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Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Kumru'da düzenlenen jandarma operasyonunda 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 26 adet 9 mm ile 26 adet 7,65 mm fişek bulundu; 1 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ordu'nun Kumru ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

operasyon detayları:

Operasyon kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik aramalar yapıldı. Şahısların ikametleri ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalar sonucu çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.

Operasyonda bir şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, 1 kişi gözaltına alındı.

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN...

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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