Kumru'da kaçak silah ağına operasyon: 1 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ordu'nun Kumru ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

operasyon detayları:

Operasyon kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şahsa yönelik aramalar yapıldı. Şahısların ikametleri ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalar sonucu çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 9 milimetre ve 26 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği bulundu.

Operasyonda bir şüpheli hakkında işlem yapılmış olup, 1 kişi gözaltına alındı.

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.