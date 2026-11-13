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Gaziosmanpaşa davası: servis şoförüne 4 yıl 2 ay hapis, dedeye ceza verilmedi

Gaziosmanpaşa'da servis altında kalan 5 yaşındaki Metehan'ın ölümünde mahkeme, şoföre 4 yıl 2 ay hapis; dedeye ceza verilmedi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa davası: servis şoförüne 4 yıl 2 ay hapis, dedeye ceza verilmedi

Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Metehan Kirazlı olayına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu; mahkeme, servis şoförü Mehmet Keleş'i taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan hapis cezasına çarptırdı, Metehan'ın dedesi Recep Kirazlı hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Cumhuriyet savcısının mütalaası:

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, olay gününde sanık Mehmet Keleş yönetimindeki servis aracının küçük yaştaki Metehan'a çarptığını ve çocuğun yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi. Savcılık, alınan Adli Tıp Kurumu raporu'na atıf yaparak araç sürücüsü Mehmet Keleş ile Recep Kirazlı'ın raporda 'asli kusurlu' gösterildiğini belirtti ve her iki isimle ilgili taksirle öldürme suçundan değerlendirme yapıldığını aktardı.

Mütalaada, Recep Kirazlı hakkında kişisel ve ailevi durumunun göz önünde bulundurularak 'ceza verilmesine yer olmadığı' yönünde görüş bildirilmesi istendi. Duruşmada söz alan Recep Kirazlı ise 'Benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır, bu nedenle beraatime karar verilmesini talep ederim' diye beyanda bulundu.

Müşteki beyanları ve mahkeme gerekçesi:

Müşteki olarak duruşmada bulunan Ayşe Özlem Kirazlı, servisi defalarca şikayet ettiğini belirterek sanık şoförün servis şoförlüğüne uygun olmadığını savundu. Müşteki, sanığın yola bakmadığı için kazanın meydana geldiğini, daha önceki celse sanığın aracını aynalara bakarak çıkardığını söylediğini ve 'sanığın olası kast ile yargılanmasını' talep ettiğini ifade etti.

Taraf avukatlarının beyanları alındıktan sonra mahkeme, Recep Kirazlı hakkında açılmış davada eyleminin basit taksir kapsamında olduğu değerlendirmesini yaptı. Mahkeme ayrıca sanığın kişisel ve ailevi durumunu, olay nedeniyle maruz kaldığı mağduriyeti gözeterek; Recep Kirazlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Sanığın cezası ve sonuç:

Mahkeme, sanık Mehmet Keleş için önce 5 yıl hapis cezası hükmetti; cezada indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis kararı verildi. Kararın içeriğinde suç vasfı olarak taksirle bir kişinin ölümüne neden olma esas alınmıştır. Duruşma tutanaklarında karar ve gerekçeye ilişkin kayıtlar oluştu.

Bu karar, duruşmada hazır bulunan tarafların ve müştekilerin beyanları ile savcılık mütalaası çerçevesinde açıklandı; mahkemenin hükmü doğrultusunda dosya kapatıldı.

5 yaşındaki Metehan’ın ölümüne ilişkin davada servis şoförüne 4 yıl 2 ay hapis cezası...

5 yaşındaki Metehan’ın ölümüne ilişkin davada servis şoförüne 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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