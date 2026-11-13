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Emanet alınan servis minibüsüyle dönüşte kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Aydın-İzmir otoyolunda 9 Eylül'de emanet alınan 48 S 4064 plakalı minibüsün aniden yola çıkmasıyla tur otobüsüyle çarpıştı; iki kişi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Emanet alınan servis minibüsüyle dönüşte kaza: iki kişi yaşamını yitirdi

Kaza ve ilk tespitler:

09 Eylül günü Aydın-İzmir otoyolu Germencik sınırları içinde meydana gelen kazada, İzmir Havalimanı’ndan turistleri taşıyan 09 HR 284 plakalı tur otobüsü ile 48 S 4064 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı bildirildi. Olay yerinden yapılan ilk tespitlere göre, servis minibüsünün emniyet şeridinden aniden ana yola çıktığı ve bu hareketin otobüsle çarpışmaya yol açtığı kaydedildi.

Kazada servis aracı sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan bir şahıs yaşamını yitirdi. Otobüsteki 7 Polonyalı turist ile otobüs sürücüsü ve rehber olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ekiplerce hastanelere sevk edildi.

Soruşturmanın bulguları:

Cumhuriyet Savcılığı ve ekiplerinin yürüttüğü incelemede, 48 S 4064 plakalı minibüsün resmi kayıtlarda M.İ. adına kayıtlı olduğu, aracı kazada kullananın Ali Şevket Yavuz (58) olduğu, araçta yolcu olarak bulunanın ise Orhan Yavuz (62) olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamalarda, Yavuz kardeşlerin aracın şoförüyle yakın ilişkisi bulunduğu ve kazadan önce aracı M.İ.’den emanet aldıkları ortaya çıktı.

İncelemelerde ayrıca kazaya karışan yolcunun kalp hastası olduğu, Muğla'nın Milas ilçesinden İzmir'e hastaneye tedaviye gittikleri ve kaza dönüşü olayın gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Tahditli araç ve adli süreç:

Dosyaya yansıyan bilgiler arasında, emanet alınan minibüsün tahditli olduğu ve Muğla sınırları dışına çıkışının ancak izinle mümkün olduğunun belirtilmesi bulunuyor. Bu durum, aracın izinsiz kullanımına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma çalışmalarının devam ettiği, savcılık ile ilgili birimlerin delil toplama ve ifadeleri değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.

AYDIN-İZMİR OTOYOLUNDA 09 EYLÜL GÜNÜ TUR OTOBÜSÜ İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASININ...

AYDIN-İZMİR OTOYOLUNDA 09 EYLÜL GÜNÜ TUR OTOBÜSÜ İLE SERVİS MİNİBÜSÜNÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASININ RAPORLARI TAMAMLANDI. KAZAYA KARIŞAN 48 S 4064 PLAKALI MİNİBÜSTE HAYATINI KAYBEDEN İKİ KİŞİNİN ARACI BİR TANIDIKLARINDAN EMANET ALDIKLARI VE İZMİR’DEN HASTANEDEN DÖNDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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