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Kayıp Kıymet Altunbaş için aile ve emniyet seferber oldu

Diyarbakır Çüngüş’te dün akşam 19.00'da evden çıkan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş'tan haber alınamıyor; ailesi ve emniyet arama çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp Kıymet Altunbaş için aile ve emniyet seferber oldu

Kayıp başvurusu yetkililere iletildi:

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde dün akşam saat 19.00'da evden çıkan 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş, bir daha eve dönmedi. Ailesi, ev ve çevresinde yaptıkları aramalara rağmen ulaşamayınca durumu Çüngüş İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.

Arama çalışmaları:

Kayıp Kıymet Altunbaş, ailesi ve kolluk kuvvetleri tarafından ilçede ve çevresinde her yerde aranıyor. Emniyet ekipleri ile yakınlarının sürdürdüğü aramalarda, mahalle ve çevre yollarında tarama yapıldığı bildirildi.

Aileden çağrı:

Kederli aile, Kıymet Altunbaş'ı görenlerin veya kendisiyle irtibat kurabilenlerin polis ekiplerini bilgilendirmesini istedi. Aile ve emniyet, kişinin güvenli şekilde bulunması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN ÇIKAN 61 YAŞINDAKİ KIYMET ALTUNBAŞ&#039;TAN...

DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE EVDEN ÇIKAN 61 YAŞINDAKİ KIYMET ALTUNBAŞ'TAN HABER ALAMAYAN YAKINLARI, POLİSTEN YARDIM İSTEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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