Bilecik’te organize sanayide konteynır yangını kontrol altına alındı

Bilecik merkezinde bir maden fabrikasına ait konteynırda sabaha karşı başlayan yangın, kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü. Olay, kent merkezindeki organize sanayi bölgesinde yer alan işletmeler arasında endişeye yol açtı.

olayın yeri ve nedeni:

Yangın, Hürriyet Mahallesi 2 Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Cam İş Madencilik adlı iş yerinde meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, alevlerin çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

müdahale ve hasar:

Olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak konteynırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için işletmelerin yangın güvenliği önlemlerini gözden geçirmesini tavsiye etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

BİLECİK'TE BİR FABRİKANIN YAŞAM KONTEYNIRINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ