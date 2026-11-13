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Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaştı

Bolvadin'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dane mısır hasadında biçerdöver denetimlerini sürdürüyor; amaç teknik hasat ve ürün kayıplarını azaltmak.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaştı

Bolvadin'de dane mısır hasadı denetimleri sürüyor:

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, dane mısır hasadının tekniğine uygun yapılması ve ürün kayıplarının engellenmesi amacıyla tarlalarda biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler, hasadın doğru yöntemlerle yürütülmesini sağlamak üzere saha ziyaretleri şeklinde yapılıyor.

Denetimlerde öncelikler:

Kontrollerde biçerdöverlerin çalışma düzeni, hasat tekniğine uygunluk ve olası ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulamalar ön plana alınıyor. Teknik personel üreticilerle iletişim kurarak hasat sürecine ilişkin bilgilendirme yapıyor ve gerekli durumlarda öneriler sunuyor.

Sezon boyu sürecek çalışmalar:

Yetkililer, hasat sezonu boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirirken, üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileğinde bulundu. Çalışmaların amacı hem verimin korunması hem de tarladan sağlanan ürünün israfının en aza indirilmesidir.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DANE MISIR HASADININ TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI VE ÜRÜN...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DANE MISIR HASADININ TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI VE ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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