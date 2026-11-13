Hasat makineleri gözden geçiriliyor: Bolvadin'de dane mısır denetimleri yoğunlaştı

Bolvadin'de dane mısır hasadı denetimleri sürüyor:

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, dane mısır hasadının tekniğine uygun yapılması ve ürün kayıplarının engellenmesi amacıyla tarlalarda biçerdöver kontrolleri gerçekleştiriyor. Denetimler, hasadın doğru yöntemlerle yürütülmesini sağlamak üzere saha ziyaretleri şeklinde yapılıyor.

Denetimlerde öncelikler:

Kontrollerde biçerdöverlerin çalışma düzeni, hasat tekniğine uygunluk ve olası ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulamalar ön plana alınıyor. Teknik personel üreticilerle iletişim kurarak hasat sürecine ilişkin bilgilendirme yapıyor ve gerekli durumlarda öneriler sunuyor.

Sezon boyu sürecek çalışmalar:

Yetkililer, hasat sezonu boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirirken, üreticilere bereketli bir hasat dönemi dileğinde bulundu. Çalışmaların amacı hem verimin korunması hem de tarladan sağlanan ürünün israfının en aza indirilmesidir.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE DANE MISIR HASADININ TEKNİĞİNE UYGUN YAPILMASI VE ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.