Afipsky rafinerisine İHA isabet etti

Ukrayna ordusunun düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Afipsky petrol rafinerisinde yangına neden oldu. Bölge valisi Veniamin Kondratyev yapılan açıklamada, yerel altyapıda maddi hasar ve can kaybı olduğunu bildirdi.

hasar ve can kaybı:

Kondratyev, Afipsky yerleşiminde en az 10 evin hasar gördüğünü söyledi. Yetkililer, İHA parçalarının Afipsky tren istasyonuna düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Rafineride çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışıldı.

hedefin stratejik boyutu:

Ukrayna, Rusya içindeki petrol rafinerileri ve diğer enerji altyapılarını hedefleyerek Moskova'nın savaş yeteneklerini zayıflatmayı ve mali gelirlerini azaltmayı amaçladığını belirtiyor. Afipsky'deki saldırı, bu kapsamda sürdürülen operasyonların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve bölgedeki güvenlik ile lojistik hatlarında kesintilere yol açabileceği ifade ediliyor.

Ukraya ordusunun Rusya'da Afipsky petrol rafinerisine insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.