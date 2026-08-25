Gaziosmanpaşa'da 'namus meselesi' iddiası kanlı bitti: kadın vuruldu, zanlı iş yerinde intihar girişiminde bulundu

Olayın gelişimi

İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 51 yaşındaki H.S., uzun süredir gönül ilişkisi olduğu belirtilen 41 yaşındaki Ş.G.'yi minibüsten indirerek yanına çağırdı. Olay yerindeki görgü tanıklarının anlatımına göre şüpheli, çevredeki müdahale çabalarına karşın "namus meselesi" diyerek ateş açtı.

Atış ve yaralanma:

Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen şüphelinin kadına ilk etapta ayağına 2 el ateş ettiği, yere düştükten sonra boyun bölgesine 1 el daha sıktığı bildirildi. Ağır yaralanan Ş.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yufkacıda rehin alma ve intihar girişimi:

Olayın ardından H.S., cadde üzerindeki bir yufkacı dükkanına girerek önce işyeri çalışanını silahla rehin aldı. Bir süre sonra çalışanı serbest bırakan zanlı, kendini koridorda silahla başına dayayıp intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabası yürüttü; sonrasında olay yerine getirilen bir yakınının konuşmasıyla zanlı silahını bırakarak teslim oldu.

Soruşturma sürüyor

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin incelemeleri devam ediyor. Polis, saldırının meydana geldiği minibüs ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını, tanık beyanlarını ve olayda kullanılan silahı araştırıyor. Ağır yaralanan kadının sağlık durumu ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.