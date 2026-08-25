Dolar 48,0875 +0,03%
Euro 56,1144 +0,02%
Bist 14.369,00 -0,91%
Altın Gram 7.260,70 -0,03%
EUR/USD 1,1663 -0,03%
Brent Petrol 88,27 -2,51%
--°

Gaziosmanpaşa'da 'namus meselesi' iddiası kanlı bitti: kadın vuruldu, zanlı iş yerinde intihar girişiminde bulundu

Gaziosmanpaşa'da 51 yaşındaki H.S., minibüsten indirdiği 41 yaşındaki Ş.G.'yi 'namus meselesi' diyerek vurdu; zanlı yufkacıda başına silah dayayıp 1,5 saatte teslim alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:20

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 13:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da 'namus meselesi' iddiası kanlı bitti: kadın vuruldu, zanlı iş yerinde intihar girişiminde bulundu

Olayın gelişimi

İstanbul Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 51 yaşındaki H.S., uzun süredir gönül ilişkisi olduğu belirtilen 41 yaşındaki Ş.G.'yi minibüsten indirerek yanına çağırdı. Olay yerindeki görgü tanıklarının anlatımına göre şüpheli, çevredeki müdahale çabalarına karşın "namus meselesi" diyerek ateş açtı.

Atış ve yaralanma:

Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen şüphelinin kadına ilk etapta ayağına 2 el ateş ettiği, yere düştükten sonra boyun bölgesine 1 el daha sıktığı bildirildi. Ağır yaralanan Ş.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yufkacıda rehin alma ve intihar girişimi:

Olayın ardından H.S., cadde üzerindeki bir yufkacı dükkanına girerek önce işyeri çalışanını silahla rehin aldı. Bir süre sonra çalışanı serbest bırakan zanlı, kendini koridorda silahla başına dayayıp intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekipleri yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabası yürüttü; sonrasında olay yerine getirilen bir yakınının konuşmasıyla zanlı silahını bırakarak teslim oldu.

Soruşturma sürüyor

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin incelemeleri devam ediyor. Polis, saldırının meydana geldiği minibüs ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını, tanık beyanlarını ve olayda kullanılan silahı araştırıyor. Ağır yaralanan kadının sağlık durumu ve soruşturmanın detaylarıyla ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ İKNA ETMEK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyo...
images

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayı...
images

Eyüpsultan sokaklarında akrobatik motosikletlere sıkı takip: 61 sürücüye ceza
images

Cesarea'da güvenlik kamerası görüntüleri: Yanis Yushvaev benzin istasyonunda öld...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Türk Kızılay Kahire’de Gazze’den gelen hastalara yeni tedavi destekleri açıkladı

Bakanlık önündeki bekleyiş: gözler başka yöne çevrildiğinde sözler havada kalıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde görüntülü sağlık hizmeti Manisa'da yaygınlaşıyor

Leipzig havalimanı soruşturmasında üçüncü insansız hava aracı ve şüpheli patlayıcı ele geçirildi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi