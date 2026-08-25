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Ayvacık Dibekli'de otluk yangını: havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Ayvacık Dibekli'de çıkan otluk yangınına 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye ve 145 personel ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:19

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayvacık Dibekli'de otluk yangını: havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Ayvacık Dibekli'de otluk yangını sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Dibekli köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak geniş bir alana sıçradı.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimler bölgeye sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 15 arazöz, 3 itfaiye aracı, 2 dozer ve toplam 145 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, öncelikle yangının yerleşim ve ziraat alanlarına ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

vali uyarısı ve çalışma koşulları:

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'ın sosyal medya paylaşımında, 'Ayvacık ilçesi Dibekli köyünde ziraat-mera alanında başlayan yangına; 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım' ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, vatandaşlardan çalışma alanlarından uzak durmalarını ve ekiplerin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde hareket etmelerini istiyor. Hava ve rüzgar koşulları yangının seyrini etkileyebileceği için müdahale çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeni halen araştırılıyor; ekiplerin söndürme ve soğutma faaliyetleri devam ederken, yetkililer gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.

ÇANAKKALE&#039;NİN AYVACIK İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAVADAN...

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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