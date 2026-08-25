Manavgat'ta geceyi tedirgin eden lojman yangını itfaiye tarafından söndürüldü
yangının çıktığı yer ve zaman:
Dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8096 Sokak üzerinde bulunan, otelin personelinin kaldığı lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
müdahale ve sonuç:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, hızlı müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
MANAVGAT İLÇESİNDE BİR OTELİN PERSONELİNİN KALDIĞI LOJMANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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