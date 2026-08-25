Manavgat'ta geceyi tedirgin eden lojman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

yangının çıktığı yer ve zaman:

Dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8096 Sokak üzerinde bulunan, otelin personelinin kaldığı lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, hızlı müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR OTELİN PERSONELİNİN KALDIĞI LOJMANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.