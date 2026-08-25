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Manavgat'ta geceyi tedirgin eden lojman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Manavgat Sorgun Mahallesi'nde bir otel personel lojmanında çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale ederek büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta geceyi tedirgin eden lojman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Manavgat'ta geceyi tedirgin eden lojman yangını itfaiye tarafından söndürüldü

yangının çıktığı yer ve zaman:

Dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi 8096 Sokak üzerinde bulunan, otelin personelinin kaldığı lojmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

müdahale ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri, hızlı müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR OTELİN PERSONELİNİN KALDIĞI LOJMANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR OTELİN PERSONELİNİN KALDIĞI LOJMANDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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