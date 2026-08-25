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U18 milli takımının İstanbul'daki hazırlık kampı başladı

U18 Milli Takımı, Eyüp Saka yönetiminde 24-28 Ağustos'ta İstanbul TFF Hasan Doğan tesislerinde kamp açtı; oyuncular ve heyet UEFA talimatları eğitimi aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

U18 milli takımının İstanbul'daki hazırlık kampı başladı

U18 milli takımının hazırlık kampı başladı

U18 Milli Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen hazırlık kampına 24 Ağustos Pazartesi günü başladı. Çalışmalar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Teknik Direktör Eyüp Saka yönetiminde yürütülüyor. Kamp, 28 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kampın programı:

Antrenmanlar, saha içi uyum ve takım organizasyonuna odaklanan çalışma oturumlarıyla sürüyor. Teknik ekip, oyuncuların performansını yakından takip ederek kamp süresince değerlendirmeler yapacak.

Eğitim ve talimatlar:

Kamp dönemi içinde değişen oyun kuralları ve UEFA talimatları hakkında bir eğitim verildi. Eğitim, MHK üyesi Sebahattin Şahin tarafından gerçekleştirildi ve oyuncular ile teknik heyet katıldı.

Aday kadro:

Kaleciler: Tolga Sancak (Göztepe), Emir Gündoğdu (Konyaspor), Emir Arslan (Gençlerbirliği), Hüseyin İşlek (Pendikspor)

Defans: Hasan Mert Tuncel (Beşiktaş), Yasin Akçay (Trabzonspor), Ramazan Özçelik (Antalyaspor), Kerem Biçer (Beşiktaş), Ata Yanık (Konyaspor), Eren Taşkıran (Beşiktaş), Üveys Yasir Satık (Fenerbahçe), Barış Baş (Corendon Alanyaspor)

Orta saha: Necati Oğulcan Yançel (Galatasaray), Mustafa Deniz Karadeniz (Samsunspor), Adnan Efe Fettahoğlu (Fenerbahçe), Yaman Suakar (Kasımpaşa), Hüseyin Şen (Corendon Alanyaspor), Cem Taylan Halaco (Nürnberg), Tarık Buğra Kalpaklı (Fatih Karagümrük), Hakan Yılmaz (Trabzonspor), Ali Demirbilek (Fenerbahçe), Güven Atalay (Başakşehir)

Forvet: Mustafa Coşkun Tosun (Çaykur Rizespor), Ada Yüzgeç (Galatasaray)

Teknik Direktör: Eyüp Saka

U18 MİLLİ FUTBOL TAKIMI&#039;NIN, İSTANBUL&#039;DA DÜZENLENEN HAZIRLIK KAMPI TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR...

U18 MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN HAZIRLIK KAMPI TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ'NDE YAPTIĞI ANTRENMANLARLA BAŞLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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