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Gölbaşı karayolunda savrulan otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Gölbaşı'nda 27ACK196 plakalı otomobilin takla atması sonucu sürücü Hüseyin Gültekin ile yolcu Murat Gültekin yaralandı; yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı karayolunda savrulan otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 11.kilometrede meydana geldi. Kazaya karışan 27ACK196 plakalı aracı kullanan Hüseyin Gültekin'in sürücü olarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü Hüseyin Gültekin ile araçtaki Murat Gültekin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ...

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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