Gölbaşı karayolunda savrulan otomobil takla attı, iki kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Gölbaşı- Adıyaman Karayolu 11.kilometrede meydana geldi. Kazaya karışan 27ACK196 plakalı aracı kullanan Hüseyin Gültekin'in sürücü olarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç takla attı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazada sürücü Hüseyin Gültekin ile araçtaki Murat Gültekin yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.