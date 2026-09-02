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Guarino: Kocaelispor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz

Samsunspor'un stoperi Gabriele Guarino, Kocaelispor maçına odaklandıklarını, mücadele edip deplasmandan galip ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 18:16

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Guarino: Kocaelispor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz

Guarino'nun hedefleri:

Gabriele Guarino, Kocaelispor deplasmanına büyük bir odaklanmayla gittiklerini belirtti. Antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan İtalyan stoper, sahada elinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve bu maçı kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi. Kişisel hedefinin Samsunspor formasıyla mümkün olduğunca fazla maça çıkmak olduğunu vurguladı.

Guarino, futbolculuk anlayışında örnek aldığı isimlerin başında Alessandro Nesta ve Thiago Silva geldiğini ifade etti. Küçüklüğünden beri Nesta'yı ve Silva'yı izlediğini, hatta cep telefonunun kapağında Nesta'nın fotoğrafları bulunduğunu anlattı ve Nesta gibi bir oyuncu olmak istediğini sözlerine ekledi.

takım ve taraftar beklentisi:

Guarino, Samsun'un yaşanacak bir şehir olduğunu ve taraftarların takım üzerinde büyük bir etkisi bulunduğunu belirtti. Tüm iç saha maçlarında taraftarların desteğini beklediklerini söyledi ve deplasmanda da galibiyet için motive olduklarını vurguladı. Takım hedefinin ligi en iyi konumda tamamlamak olduğunu ifade etti.

antrenmandan notlar:

Samsunspor, Kocaelispor karşılaşması hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Thorsten Fink idaresindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık geçti; ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik organizasyonlara ağırlık verildi.

Maça yönelik kadroda eksikler de bulunuyor. Sakatlıkları süren Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya antrenmanda yer almadı. Jaures Assoumou ise takımdan ayrı olarak koşu çalışması yaptı.

Samsunspor ile Kocaelispor 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Kulüp ve oyuncuların ortak hedefi, bu zorlu deplasmandan üç puanla dönmek.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN İTALYAN STOPERİ GABRİELE GUARİNO, BU HAFTA SONU...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR’UN İTALYAN STOPERİ GABRİELE GUARİNO, BU HAFTA SONU DEPLASMANDA OYNAYACAKLARI KOCAELİSPOR’U YENMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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