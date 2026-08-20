Afyonkarahisar uygulamasında iki araçtan 182 gram uyuşturucu ve 18 sentetik hap ele geçirildi

Denetimin bulguları

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde yapılan aramalarda 177 gram ve 5 gram olmak üzere toplam 182 gram uyuşturucu madde ile 18 adet sentetik ecza ele geçirildi.

şüphelilerle ilgili gelişmeler

Olayla ilgili olarak S.F., Y.Y., M.Ş. ve Y.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ilk işlemlerin ardından soruşturma sürdürülüyor.

mahkeme kararı ve süreç

İfade ve soruşturma sonuçlarına göre M.Ş. ve Y.A., Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin de işlemleri yetkili birimlerce devam ettiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN 2 OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ.