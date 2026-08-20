Dolar 47,9472 +0,00%
Euro 56,0881 +0,16%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.056,85 +0,72%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,51 +2,06%
--°

Afyonkarahisar uygulamasında iki araçtan 182 gram uyuşturucu ve 18 sentetik hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis uygulamasında durdurulan iki otomobilde toplam 182 gram uyuşturucu ve 18 sentetik ecza ele geçirildi; 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 11:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Afyonkarahisar uygulamasında iki araçtan 182 gram uyuşturucu ve 18 sentetik hap ele geçirildi

Denetimin bulguları

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu iki otomobilde yapılan aramalarda 177 gram ve 5 gram olmak üzere toplam 182 gram uyuşturucu madde ile 18 adet sentetik ecza ele geçirildi.

şüphelilerle ilgili gelişmeler

Olayla ilgili olarak S.F., Y.Y., M.Ş. ve Y.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ilk işlemlerin ardından soruşturma sürdürülüyor.

mahkeme kararı ve süreç

İfade ve soruşturma sonuçlarına göre M.Ş. ve Y.A., Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüphelinin de işlemleri yetkili birimlerce devam ettiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN 2 OTOMOBİLDE...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN 2 OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE VE HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede...
images

Kocaeli’de sahile vuran üç kardeşin kimliği belirlendi, dördüncü için arama sürü...
images

Kozan'da bahçe yangını: 600 saman balyası ve römork zarar gördü
images

kışlık samanlar ve römork alevlere teslim oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

Nezarette intihar girişimi ölümle sonuçlandı: Esenyurt'ta aranan şahıs hastanede yaşamını yitirdi

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı