Salihli'de ışıklı kavşakta çarpışma: iki ağır yaralı, toplam dört kişi

Salihli'de ışıklı kavşakta trafik kazası

Manisa'nın Salihli ilçesinde, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Durasıllı ışıklı kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayda iki yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, S.K. (26) idaresindeki 45 BBT 052 plakalı motosiklet ile İ.Y. (47) yönetimindeki 27 TD 695 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.K. ile otomobil sürücüsü İ.Y., otomobilde bulunan yolcu İ.Y. (47) ve motosiklette yolcu konumundaki H.K. (45) yaralandı.

Müdahale ve sonrası:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Can Hastanesine kaldırıldı. Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan motosiklet sürücüsü S.K. ile H.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN IŞIKLI KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.