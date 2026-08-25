İnegöl'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

yangının gelişimi:

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda başladı. Depoda bulunan geri dönüşüm malzemelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı ve kısa sürede büyüdü. Depodan yükselen yoğun duman, apartman boşluklarına yayılarak bina sakinlerinde büyük panik oluşturdu.

müdahale süreci:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda depo kısmında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Apartman sakinlerinin yaşadığı panik ve dumanın yayılması nedeniyle olay yerinde durum değerlendirmesi yapıldı ve gerekli kayıtlar tutuldu.

BURSA’DA YANGIN PANİĞİ