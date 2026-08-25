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İnegöl'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

Bursa İnegöl'de bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, yoğun duman ve paniğe yol açtı; itfaiye yaklaşık 1 saatte söndürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 22:15

GÜNCELLEME: 25 Ağustos 2026 - 22:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın apartmanda paniğe yol açtı

yangının gelişimi:

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki geri dönüşüm deposunda başladı. Depoda bulunan geri dönüşüm malzemelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı ve kısa sürede büyüdü. Depodan yükselen yoğun duman, apartman boşluklarına yayılarak bina sakinlerinde büyük panik oluşturdu.

müdahale süreci:

Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucunda depo kısmında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Apartman sakinlerinin yaşadığı panik ve dumanın yayılması nedeniyle olay yerinde durum değerlendirmesi yapıldı ve gerekli kayıtlar tutuldu.

BURSA’DA YANGIN PANİĞİ

BURSA’DA YANGIN PANİĞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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